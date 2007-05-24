Спецподразделение ”Альфа” остаётся там, где было

В Службе безопасности Украины опровергают информацию народного депутата из фракции Партии регионов Тараса ЧОРНОВИЛА о подчинении спецподразделения «Альфа» Управлению государственной охраны. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, сотрудники пресс-службы назвали дезинформацией заявления отдельных политиков, которые утверждают, что якобы имеет место перемещение подразделений Службы безопасности.

В то же время, в СБУ в который раз отметили, что ведомство остается вне политики и действует исключительно на принципах законности, соблюдения законов Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 мая, народный депутат Т.ЧОРНОВИЛ заявил журналистам, что спецподразделение «Альфа» передано в подчинение Управлению государственной охраны. «По нашим последним данным, «Альфа» передана по указанию или распоряжению, или указу Президента, который пока еще не обнародован, в распоряжение УГО, под руководство господина ГЕЛЕТЕЯ”, - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.