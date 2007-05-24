Цушко заявляет, что признаёт легитимным генпрокурором Пискуна

Министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО заявляет, что признает легитимным генеральным прокурором Украины Святослава ПИСКУНА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня журналистам, находясь на территории ГПУ.

«Я признаю сегодня генеральным прокурором ПИСКУНА», - сказал В.Цушко.

При этом, отвечая на один из вопросов журналистов, об оценке действий МВД и, в частности, министра, со стороны Президента Украины, В.Цушко сказал: «Если я виноват в чем-то – я отвечу».

В то же время министр внутренних дел отметил, что теперь охрану Генпрокуратуры осуществляют сотрудники держслужби охраны, впрочем он заметил, что сегодня С.Пискун обратился к нему с письмом, в котором просил, чтобы МВД взяло под охрану ГПУ.