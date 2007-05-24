Ющенко настаивает, что Пискуна он уволил законно
18:41, 24 мая 2007Политика
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Согласия ВР не нужно?
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что в случае сегодняшнего освобождения Святослава ПИСКУНА от должности генерального прокурора согласие Верховной Рады не нужно.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня на пресс-конференции после совещания с силовиками.
“В данном случае - нет (не нужно – УНИАН)”, - сказал В.ЮЩЕНКО.
Президент объяснил, что С.ПИСКУН восстановлен в должности Указом Президента на основании решения суда. По его словам, такой Указ может быть отменен другим Указом Президента.
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