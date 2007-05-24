Наша Украина и БЮТ назвали дату отказа от депутатских мандатов

БЮТ и “Наша Украина” назначили на 29 мая съезды для принятия решений о сложении полномочий депутатами их фракций. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, на съезде будут удовлетворены заявления народных депутатов относительно их выхода из фракции, а таким образом и состоится «аннулирование работы нашей фракции в парламенте».

По данным Ю.ТИМОШЕНКО, также на вторник назначен и съезд «Нашей Украины» по этому же поводу.

«Если мы действительно не почувствуем до вторника ни одного конструктивного шага относительно выведения страны из кризиса, объявления досрочных выборов, определения четкой даты раз и навсегда, окончания всех кулуарных игрищ, то мы во вторник проведем этот съезд», - отметила лидер БЮТ.

По ее словам, после того, как такие съезды будут проведены БЮТ и НУ, уже никакие законопроекты и проекты постановлений в ВР приниматься не будут.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что после съездов БЮТ и НУ будет невозможна работа ВР, поскольку уже на сегодня больше чем 151 народный депутат Украины написали заявление о выходе из фракций. А это автоматически ведет к лишению их депутатских мандатов.

“После этого будет только один путь – проведение выборов при любых обстоятельствах”, - отметила она.

В то же время, Ю.ТИМОШЕНКО добавила, что другие политические силы могут «или быть участниками выборов, или нет».

Лидер БЮТ также отметила, что «наша политическая сила после решения съезда не сделает ни одного шага в этот коррумпированный парламент».

По ее словам, после проведения съезда ни о каких переговорах уже не может идти речь, и «один путь останется – динамичное проведение выборов».

Ю.ТИМОШЕНКО также подтвердила просьбу БЮТ к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО относительно проведения, возможно, во вторник заседания Совета национальной безопасности и обороны относительно обеспечения проведения избирательной кампании.

По ее словам, во время этого заседания было бы целесообразно рассмотреть вопрос о «недееспособности ЦИК», а также заслушать руководителей регионов относительно того, как ведется избирательная кампания на местах.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО выразила уверенность, что Президент «обязан сделать ЦИК дееспособной».