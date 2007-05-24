Янукович из Ялты возвращается в Киев

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня из Ялты возвращается в Киев.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра, министра финансов Украины Николая АЗАРОВА, сегодня первый вице-премьер вылетает в Ялту, где вместо В.ЯНУКОВИЧА примет участие в заседании глав правительств прав СНГ.

Причин, по которым В.ЯНУКОВИЧ возвращается из Ялты, в пресс-службе назвать не смогли.