Янукович из Ялты возвращается в Киев
15:52, 24 мая 2007Политика
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Причин в пресс-службе не знают
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня из Ялты возвращается в Киев.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра, министра финансов Украины Николая АЗАРОВА, сегодня первый вице-премьер вылетает в Ялту, где вместо В.ЯНУКОВИЧА примет участие в заседании глав правительств прав СНГ.
Причин, по которым В.ЯНУКОВИЧ возвращается из Ялты, в пресс-службе назвать не смогли.
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