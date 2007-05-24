Цушко не исключает, что судей КС могут принудительно вывести

Министр внутренних дел Василий ЦУШКО не исключает, что судей Конституционного Суда могут принудительно вывести из здания Суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов в Генеральной прокуратуре.

«Не исключено в нашей стране все», - сказал В.ЦУШКО.

Как сообщал УНИАН, 23 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что Конституционный Суд Украины утратил конституционную легитимность

В тот же день, 23 мая, Шевченковский районный суд Киева вынес решение, которым запретил судьям Валерию ПШЕНИЧНОМУ, Сюзанне СТАНИК и Владимиру ИВАЩЕНКО осуществлять полномочия судей Конституционного Суда Украины, поскольку они являются освобожденными от должностей.

Суд также запретил В.ПШЕНИЧНОМУ в качестве исполняющего обязанности председателя КС вести заседания. Запрещено допускать на заседание КС судей, освобожденных от должностей, а также осуществление ими каких-либо действий, которые тянут за собой правовые последствия в контексте закона о Конституционном Суде

Сегодня В.ПШЕНИЧНЫЙ провел в КС собрание судей, на котором присутствовали 10 судей КС из 18. Для того чтобы они попали в здание КС, около 20 депутатов от коалиции создали коридор для прохода судей к рабочим местам.