Люди Цушко берут Генпрокуратуру в кольцо

Министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО заверяет, что милиция возьмет под охрану Генеральную прокуратуру Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня, выступая перед сотрудниками ГПУ, а также прокурорами регионов.

«Мы возьмем Генеральную прокуратуру под охрану по внешнему кольцу», - сказал В.ЦУШКО, добавив при этом, что милиция не будет мешать выполнению служебных обязанностей сотрудниками Государственной службы охраны.

Как сообщал УНИАН, сегодня на официальном сайте Президента размещен Указ главы государства № 469/2007 о признании утратившим действие Указа Президента Украины от 26 апреля 2007 года о восстановлении С.ПИСКУНА в должности генпрокурора.

Другим указом В.ЮЩЕНКО возложил исполнение обязанностей генерального прокурора Украины на заместителя генерального прокурора Украины - прокурора Автономной Республики Крым Виктора ШЕМЧУКА.

24 мая начальником Управления государственной охраны Украины В.ЮЩЕНКО назначил Валерия ГЕЛЕТЕЯ.