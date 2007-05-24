Люди Цушко берут Генпрокуратуру в кольцо
Министр обещает не мешать сотрудникам
Министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО заверяет, что милиция возьмет под охрану Генеральную прокуратуру Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня, выступая перед сотрудниками ГПУ, а также прокурорами регионов.
«Мы возьмем Генеральную прокуратуру под охрану по внешнему кольцу», - сказал В.ЦУШКО, добавив при этом, что милиция не будет мешать выполнению служебных обязанностей сотрудниками Государственной службы охраны.
Как сообщал УНИАН, сегодня на официальном сайте Президента размещен Указ главы государства № 469/2007 о признании утратившим действие Указа Президента Украины от 26 апреля 2007 года о восстановлении С.ПИСКУНА в должности генпрокурора.
Другим указом В.ЮЩЕНКО возложил исполнение обязанностей генерального прокурора Украины на заместителя генерального прокурора Украины - прокурора Автономной Республики Крым Виктора ШЕМЧУКА.
24 мая начальником Управления государственной охраны Украины В.ЮЩЕНКО назначил Валерия ГЕЛЕТЕЯ.