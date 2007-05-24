”Беркут” взломал двери Генпрокуратуры

Министр внутренних дел Василий ЦУШКО смог попасть в здание Генеральной прокуратуры Украины с помощью бойцов “Беркута».

Как передает корреспондент УНИАН, двери ГПУ, включая приемную для граждан, были закрыты. Для того, чтобы глава МВД попал в здание ГПУ, бойцам “Беркута” пришлось пролезть через ворота, открыть их, а затем взломать двери на входе в здание, в котором расположена приемная генерального прокурора.

Отвечая на вопрос журналистов, что он здесь делает, В.ЦУШКО сказал: «Меня Генеральная прокуратура пригласила на коллегию. Я приехал».