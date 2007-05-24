Помощница Пискуна плачет

Уволенный с должности генпрокурор Святослав Пискун намеревается обжаловать указ президента в суде.

Об этом он сказал журналистам в четверг после коллегии Генпрокуратуры.

Он считает незаконным свое увольнение и в установленный законом срок, "где-то, через неделю" подаст судебный иск.

На вопрос, будет ли это Шевченковский суд, Пискун ответил: "Нет, наверное, это будет Печерский".

Состоянием на 13:20 Пискун в сопровождении собственной охраны и депутатов Партии регионов снова зашел в Генпрокуратуру.

Депутаты Партии регионов затеяли потасовку с представителями госохраны. Они пытались открыть дверь в кабинет генпрокурора.

Депутаты обратились за помощью к журналистам, чтобы попасть в кабинет. Они попросили их узнать у охраны, кто им "отдал преступный приказ".

"Откройте кабинет – там помощница плачет", - обратился к охране Пискун.

Украинская правда