Луценко советует Ющенко сделать три шага

Лидер “Народной самообороны” Юрий ЛУЦЕНКО допускает возможность создания технического правительства для подготовки досрочных выборов.

Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ должен как член СНБО принять согласованное на его заседании решение, или подчиниться решению, которое будет принято на нем. “Я даже допускаю создание временного, служебного правительства для проведения выборов – другого варианта выхода из затягивания кризиса, который уничтожает украинскую экономику и социальные стандарты, я не вижу”, - отметил он.

По мнению Ю.ЛУЦЕНКО, если до конца месяца не будет названа дата выборов, все политики должны уйти на “политическую пенсию” “Они не нужны стране, потому что не дают ей эффективного развития и перспектив на будущее”, - отметил лидер “Народной самообороны”. При этом он объяснил, что речь идет обо всех парламентских партиях и правительстве.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, Президент Виктор ЮЩЕНКО должен продемонстрировать решительные действия, обратившись с апелляцией к единственному источнику власти в Украине – народу за решением спора между украинскими политиками.

Для этого, по мнению Ю.ЛУЦЕНКО, необходимо предпринять три шага. Во-первых, СНБО, правительство и ЦИК должны принять весь необходимый набор для проведения честных и скорых парламентских выборов. Ю.ЛУЦЕНКО убежден, что решений СНБО, правительства и Центральной избирательной комиссии будет достаточно для того, чтобы провести честные досрочные выборы. Во-вторых, народ на этих выборах формирует новый парламент и правительство. Третьим шагом он назвал обязательство новой Верховной Рады принять новую Конституцию и законодательные акты “для глубокой перезагрузки “проекта Украина”.