Янукович хочет, чтобы выборами занялся Мороз

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что рабочая группа, которая ведет подготовку к досрочным парламентским выборам, исчерпала себя, и теперь все документы, которые были подготовлены в ходе встреч, должны быть переданы для рассмотрения в Верховную Раду Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на брифинге в Симферополе, отвечая на вопрос, чем закончилась его вчерашняя встреча с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

«Каждый из нас высказал свою точку зрения,- сказал В.ЯНУКОВИЧ. - Мы пришли к тому, что нужно переходить к новому этапу». Премьер пояснил, что теперь всеми документами, по его мнению, должна заниматься ВР. При этом он отметил, что не все документы, которые были подготовлены рабочей группой, и которые В.ЯНУКОВИЧ предлагает передать на рассмотрение в ВР, не все они являются совершенными. В.ЯНУКОВИЧ также сказал, что только после того как ВР рассмотрит все эти документы, можно будет говорить о досрочных выборах в парламент страны.