ЮЩЕНКО УВОЛИЛ ПИСКУНА

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Святослава ПИСКУНА от должности генерального прокурора Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Иван ПЛЮЩ сегодня на заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

В частности, по его словам, сегодня Президент отменил свой указ о назначении С.ПИСКУНА генпрокурором.

И.ПЛЮЩ также сообщил, что исполнять обязанности генпрокурора будет прокурор Крыма Виктор ШЕМЧУК.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Президент Украины во исполнение постановления Шевченковского районного суда Киева от 26 апреля 2007 года восстановил С.ПИСКУНА в должности генпрокурора.