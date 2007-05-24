Социалисты считают решения Ющенко художественным свистом

"Социалисты будут добиваться того, чтобы в стране было возобновлено полноценное функционирование правосудия, отменены все неправовые указы. В том числе относительно назначения выполняющих обязанности в судах общей юрисдикции, незаконного освобождения судей Конституционного суда, решения Конституционного суда», - об этом народный депутат, секретарь Комитета ВР по правосудию Ярослав Мендусь заявил в программе «точка зрения» в эфире УТ-1, сообщает сайт СПУ.

По его словам, «лишь тогда мы можем говорить, что мы европейское государство".

Народный депутат заявил, что СПУ и Коалиция – «сторонники того, что урегулирование искусственно созданного политического конфликта возможно лишь на основе правового конституционного подхода», прибавив, что «никакие инсинуации, никакие междусобойчики здесь значения иметь не могут".

«И меня особенно радует, что в таком подходе, в такой позиции мы имеем союзников в лице Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Совета Европы, в частности комментарии, которые прозвучали из уст господина Марека Сивеца, господина ван дер Линдена, который был недавно в гостях в Украине", - отметил Ярослав Мендусь.

По мнению депутата, нужно «выходить из одного: или мы живем в правовом государстве, где есть верховенство права, или мы находимся в режиме договоренностей по понятиям".

"Президент правомочен издать указ, если он находится в рамках Конституции и его полномочий. Все другое – это, простите на слове, художественный свист», - подчеркнул народный депутат.