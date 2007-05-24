Третьяков: нам исторически не везет со вторым номером

“Наша Украина” и БЮТ на внеочередные досрочные парламентские выборы пойдут отдельно, однако у нас общая цель – победить на выборах Партию регионов. Об этом заявил народный депутат Украины пятого созыва, член Президиума партии „Наша Украина” Александр Третьяков в интервью газете „Без цензуры”.

“В случае создания мегаблока из “Нашей Украины”, “Народной самообороны” и “Украинской правыци”, возглавить общий список Блока должен Вячеслав Кириленко”, - заявил Третьяков.

„Однако я понимаю харизму Луценко, поэтому к первому номеру в списке я подхожу, все-таки, более технологически. Первый или второй в списке – это не столь важно. Главное, чтобы мы были одной командой, - считает Третьяков, - И даже если вторым номером будет Кириленко, Луценко или Балога, они стопроцентно не перейдут в „антикризисную” коалицию. Вообще, нам исторически с “двойками” не везет, но я уверен, что следующий №2 будет непреклонным”, - заверил депутат, напомнив, что на прошлых парламентских выборах вторым номером в списке Блока “Наша Украина” был Анатолий Кинах.

Razom