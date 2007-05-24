Мороз полетел в Словакию, чтобы рассказать все Европе
12:01, 24 мая 2007Политика
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Заседание ведет Мартынюк
Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ отбывает в Словацкую Республику, где примет участие в Конференции председателей парламентов стран - членов ЕС.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ сообщил сегодня на заседании ВР.
А.МОРОЗ отметил, что, общаясь с коллегами, «я обязан рассказать объективно о сути происходящего сегодня в Украине».
«Я убежден, что правда победит, потому что мы стоим на стороне Конституции и законов Украины», - подчеркнул председатель ВР.
После этого он покинул сессионный зал и сейчас сессионное заседание ведет первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК.
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