Тимошенко не считает возможным принимать участие в выборах 24 июня

Избирательный Блок Юлии Тимошенко не считает возможным подавать в ЦИК документы, необходимые для участия в выборах, назначенных на 24 июня этого года.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении БЮТ.

В документе отмечается: “Под давлением политических сил, представляющих коалицию, и в результате бездеятельности Центральной избирательной комиссии, Кабинета Министров Украины, других органов исполнительной власти, деструктивной позиции Конституционного Суда Украины и некоторых других судов Украины, процесс организации и проведении внеочередных выборов народных депутатов Украины 24 июня 2007 года сорван”.

Учитывая это, избирательный Блок Юлии Тимошенко не считает возможным подавать в Центральную избирательную комиссию заявление о регистрации кандидатов в народные депутаты Украина на внеочередных выборах 24 июня 2007 года и других документов, предусмотренных статьей 58 Закона Украины “О выборах народных депутатов Украины”.

Блок Юлии Тимошенко напоминает, что во исполнение Указа Президента Украины “О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов” от 26 апреля 2007 года, на основании решений съездов партий, в соответствии с частями второй, третьей, четвертой статьи 56 Закона Украины “О выборах народных депутатов Украины” «Всеукраинское объединение “Батькивщина», Украинская социал-демократическая партия и Партия “Реформы и порядок” 28 апреля 2007 года заключили соглашение об образовании избирательного блока политических партий с названием “Блок Юлии Тимошенко” для участия во внеочередных выборах народных депутатов Украины 24 июня 2007 года.

После опубликования указанного Указа Президента Украины избирательным блоком в рамках сроков, определенных законодательством, проведен комплекс других мероприятий по обеспечению избирательного процесса. Так, 14 мая текущего года во исполнение требований части четвертой статьи 57 Закона Украины “О выборах народных депутатов Украины” был проведен межпартийный съезд партий, входящих в избирательный блок политических партий “Блок Юлии Тимошенко” при участии члена Центральной избирательной комиссии, на котором выдвинуты кандидаты в народные депутаты на внеочередных выборах 24 июня 2007 года в количестве 450 человек.

Однако, по состоянию на 23 мая 2007 года окружные избирательные комиссии Центральной избирательной комиссией не сформированы, несмотря на то, что в соответствии с частью третьей статьи 102 Закона Украины “О выборах народных депутатов Украины” окружные избирательные комиссии на внеочередных выборах народных депутатов Украины должны быть сформированы за пятьдесят дней до дню выборов, в данном случае – до 4 мая включительно. Кроме того, не обеспечено финансирование подготовки и проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.

Поскольку в этих обстоятельствах выборы 24 июня 2007 года состояться не могут, избирательный Блок Юлии Тимошенко не считает возможным подавать в ЦИК документы, необходимые для участия в выборах, назначенных на 24 июня этого года.