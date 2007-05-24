Ющенко едет в Чехию (обновлено)
11:27, 24 мая 2007Политика
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Президент примет участие в саммите глав государств
25 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в Саммите глав государств Центральной Европы, который пройдет в г. Брно (Чехия).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.
Тема Саммита – современные проблемы и вызовы, перед которыми стоит Центральная Европа.
Участие в Саммите примут главы государств стран Центральной Европы – Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Чехии, Словакии, Хорватии, Италии, Венгрии, Македонии, Молдовы, Германии, Польши, Австрии, Румынии, Словакии, Словении, Сербии, Черногории и Украины.
Запланировано, что во время Саммита Президент Украины проведет встречи с президентами Италии, Болгарии и Сербии.
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