Ющенко едет в Чехию (обновлено)

25 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в Саммите глав государств Центральной Европы, который пройдет в г. Брно (Чехия).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Тема Саммита – современные проблемы и вызовы, перед которыми стоит Центральная Европа.

Участие в Саммите примут главы государств стран Центральной Европы – Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Чехии, Словакии, Хорватии, Италии, Венгрии, Македонии, Молдовы, Германии, Польши, Австрии, Румынии, Словакии, Словении, Сербии, Черногории и Украины.

Запланировано, что во время Саммита Президент Украины проведет встречи с президентами Италии, Болгарии и Сербии.