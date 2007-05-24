Мороз понял, почему Ющенко сменил руководство госохраны

Народные депутаты Украины во время объявленного в Верховной Раде перерыва должны выяснить ситуацию вокруг Конституционного Суда.

Как передает корреспондент УНИАН, это порекомендовал парламентариям председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ.

Он отметил, что 23 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в своем телеобращении «дал оценку действиям Конституционного Суда, что, очевидно, может быть расценено как вмешательство в деятельность судебной ветви власти». А.МОРОЗ отметил, что вчера было сообщение, «которому мы, очевидно, не придали соответствующего значения - о замене руководства Управления государственной охраны». «Сегодня мы увидели последствия такой замены - утром была заблокирована работа Конституционного Суда, не пропускали судей КС».

Председатель ВР отметил, что только наличие возле КС народных депутатов позволило «черными ходами проводить судей КС на работу». «Это уже не участие отдельных граждан, представителей определенных политических сил, которые пытались блокировать работу суда, это вмешательство в деятельность суда Управления государственной охраны, что классифицируется Уголовным кодексом как преступление», - подчеркнул А.МОРОЗ.

Он порекомендовал руководителям фракций, народным депутатам побывать возле КС, выяснить ситуацию, чтобы ВР смогла принять соответствующее решение.