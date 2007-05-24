СБУ возбудила уголовное дело о покушениях на лидеров оппозиции

Служба безопасности Украины завершила тщательную проверку сообщений руководителя Главной службы по вопросам деятельности правоохранительных органов Валерия ГЕЛЕТЕЯ о подготовке покушений на жизнь государственных деятелей.

Как сообщили УИНИАН в пресс-центре СБУ, по результатам предпринятых оперативно-розыскных мер СБ Украины в соответствии с требованиями статьи 97 Уголовно-процессуального кодекса Украины возбуждено уголовное дело.

На данное время осуществляются процессуальные действия, определенные уголовно-процессуальным законодательством.

Как сообщал УНИАН, 11 мая руководитель Главного управления Секретариата Президента по вопросам деятельности правоохранительных органов В.ГЕЛЕТЕЙ сообщил, что Секретариат Президента имеет в своем распоряжении материалы, в которых расписаны схемы дестабилизации в обществе и схемы покушений на известных украинских политиков, в частности лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО, лидера Гражданского движения “Народная самооборона” Юрия ЛУЦЕНКО и других.