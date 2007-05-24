Винский увидел победу Януковича

БЮТ считает Конституционный суд полностью подконтрольным коалиции и называет это победой большинства на данном этапе борьбы.

Об этом вечером 23 мая заявил народный депутат от БЮТ Иосиф Винский.

В частности, депутат отметил, что правосудия в КС нет, а "Конституционный суд превратился в орган, легализирующий через формат суда интересы одной политической стороны в государстве". "И я могу прогнозировать все решения суда последующие, если он будет в том же составе", - добавил он.

Винский также подчеркнул, что "это проблема для всего государства. Не может быть суда, решение которого наперёд известно".

По его словам Винского, КС как независимого института не существует, а действующий состав суда скомпрометировал себя, и к нему нет доверия. Поэтому, полагает бютовец, весь состав КС необходимо заменить, а при формировании нового состава нужно исходить из того, что в составе суда должны быть те, кому общество доверяет.

Нардеп убежден, что сейчас необходимо "спасать" судебную ветвь власти, а в отношении судей, нарушающих Конституцию и присягу, действовать "жестко".

Напомним, вчера президент заявил, что КС потерял свою конституционную легитимность и поручил Генеральной прокуратуре дать немедленную правовую оценку ситуации, которая сложилась в суде.

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