Четверо нардепов от Нашей Украины «поселились» в офисе Карпачевой

Народные депутаты от «Нашей Украины» Андрей ПАРУБИЙ, Зиновий ШКУТЯК, Лилия ГРИГОРОВИЧ и Владимир ВЯЗИВСКИЙ требуют от Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ немедленно вмешаться в ситуацию с удержанием в СИЗО № 10 Запорожья общественных активистов, задержанных по делу повреждения памятника Сталину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Наша Украина».

В партии напоминают, что вчера во время беседі с руководителем этого СИЗО А.ПАРУБИЙ выразил требование предоставить документальное подтверждение состояния здоровья двух заключенных – Филиппа ТАРАНА и Виталия ВИШНЮКА, поскольку, по его информации, ребята находятся в тяжелом состоянии. В частности, В.ВИШНЮК имеет прогрессирующую стадию туберкулеза, а П.ТАРАН нуждается в немедленном хирургическом вмешательстве.

По словам депутата, соответствующие медицинские справки могут стать поводом для изменения для них меры пресечения с ареста подпиской о невыезде.

А.ПАРУБИЙ сообщил, что, невзирая на заверения руководства СИЗО о предоставлении таких справок еще к 11 утра 25 февраля, документы до сих пор не предоставлены следователю, который ведет дело.

«Пока правоохранители решают бюрократические вопросы, состояние двух ребят может резко ухудшиться. За двое-трое суток в холодных казематах закрытая форма туберкулеза может перейти в открытую», - отмечает народный депутат Л.ГРИГОРОВИЧ.

Сегодня, чтобы вопрос был решен как можно быстрее, депутаты приехали в офис Омбудсмена лично. А.ПАРУБИЙ заявил, что «нашеукраинцы» не уйдут оттуда, пока Н.КАРПАЧЕВА не использует все возможные средства для решения проблемы.

Депутаты от «Нашей Украины» считают, что Омбудсмен должна немедленно связаться с руководителем СИЗО и требовать от него объяснений, почему до сих пор не проведена медицинская экспертиза и не предоставлены справки.

Когда такие справки будут предоставлены, считают народные депутаты, Н.КАРПАЧЕВА должна связаться со следователем и выяснить, получил ли он данные справки и на каком этапе вопрос решения изменения меры пресечения для П.ТАРАНА и В.ВИШНЮКА.