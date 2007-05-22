Мороз заявляет, что рада бы душа в рай...

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ заявляет, что он не имеет права обнародовать закон о внесении изменений в госбюджету-2007, которым увеличиваются социальные выплаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пленарного заседания, комментируя предложения народных депутатов относительно необходимости обнародования соответствующего закона.

«Я бы с дорогой душой обнародовал данный закон, но не имею на это права по нынешней Конституции», - сказал А.МОРОЗ.

Председатель ВР напомнил, что согласно Конституции, если Президент на протяжении 15 дней не применил право вето к принятому закону, он считается принятым и должен быть обнародован именно главой государства.

При этом, по словам А.МОРОЗА, если после преодоления вето на закон на протяжении 10 дней Президент его не подписывает, то он может быть обнародован за подписью председателя парламента. А.МОРОЗ отметил, что ВР может обнародовать данный закон как такой, что принят парламентом, но не вступил в силу. «И пускай люди задают вопросы местным администрациям и службам социальной защиты, почему эти выплаты не осуществляются», - сказал он.

А.МОРОЗ также отметил, что неподписание Президентом данного закона и отказ его обнародовать делается для того, чтобы «показать, что парламент не работает».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины V созыва приняла 4 мая Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2007 год». Кабинет министров предложил увеличить прибыльную часть госбюджета на 5 млрд. грн. Из этой суммы будет выделено на внедрение второго этапа Единой тарифной сетки 4,2 млрд. грн. Также предусмотрена доплата за звание в системе образования - 201 млн. грн., 127 млн. грн. предусмотрено на создание Государственного реестра избирателей.

3 мая Кабмин увеличил бюджет Пенсионного фонда Украины на 5 млрд. 244 млн. грн. Кабмин также внедрил II этап Единой тарифной сетки. В соответствии с этими изменениями заработная плата 3,5 млн. работников бюджетной сферы увеличится с марта до октября на 40%.

Представители Секретариата Президента не раз заявляли, что В.ЮЩЕНКО не подпишет ни одного закона, принятого нелегитимной Верховной Радой.