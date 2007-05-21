Тимошенко: члены фракции БЮТ депутатскую зарплату не получают

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что депутаты от ее фракции, которые не принимают участия в заседаниях парламента, не получают депутатскую зарплату.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в эфире программы "точка зрения" на телеканале УТ-1.

"Депутаты нашей фракции зарплату не получают. И все, кому перечислили или на карточки, или на сберегательные книжки, все вернули заработную плату", - сообщила лидер фракции БЮТ.

"Мы не будем получать в этой продажной Верховной Раде ни одной копейки", - отметила она.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что трансляция заседаний Верховной Рады, в том числе по кабельному телевидению, только за последние месяцы обошлась в 104 млн. грн. "Это за то, чтобы они мозги людям промывали", - цитирует Ю.ТИМОШЕНКО “Украинская правда”.

Она также заявила, что со 2 апреля депутаты "выдали почти на 300 миллионов себе квартир, это почти столько выборы стоят".

"Господин КИСЕЛЕВ (Партия регионов) последним получил компенсацию за то, что у него жилья в Киеве нет, 350 тысяч гривень", - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также подчеркнула, что ее политическая сила выступает за повышение проходного барьера в Верховную Раду.