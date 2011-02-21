"Батькивщина" считает заказным арест Владислава Ярцева

В партии «Батькивщина» считают решение суда о взятии под стражу депутата Киевсовета от БЮТ, заместителя председателя Соломенской районной госадминистрации Владислава ЯРЦЕВА безосновательным, заказным и политически мотивированным.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Батькивщины”.

«Прокуратура даже не потрудилась привести весомые аргументы в пользу именно такой меры пресечения. Суд не принял во внимание, что ЯРЦЕВ имеет троих несовершеннолетних детей, а его жена находится в декретном отпуске”, - подчеркивается в сообщении.

«Вина» ЯРЦЕВА заключается лишь в том, что он является родственником одного из лидеров «Батькивщины», на принципиальную позицию которого и хочет повлиять власть», - подчеркнули в партии.

Как отметили в “Батькивщине”, “случай с Владиславом ЯРЦЕВЫМ, к сожалению, является не единичным, когда режим цинично давит на оппозиционных политиков, фактически беря в заложники их родственников”. “Ранее эту технологию режим обкатал на семье ЛУЦЕНКО, когда власть угрожала уголовным преследованием его сына”, - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, по данным СБУ, заместитель председателя Соломенской РГА и начальник Управления ЖКХ Соломенской РГА были задержаны 18 февраля.

В отношении обоих должностных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины

Сегодня, 21 февраля, Голосеевский районный суд Киева избрал в отношении обоих задержанных меру пресечения - содержание под стражей сроком на 2 месяца.

В.ЯРЦЕВ является родственником первого заместителя руководителя парламентской фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрея КОЖЕМЯКИНА.