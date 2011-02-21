Янукович подписал указ о создании Конституционной Ассамблеи

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ о поддержке инициативы Президента Украины в 1991-1994 годах Леонида КРАВЧУКА относительно создания Конституционной Ассамблеи для подготовки изменений к Конституции Украины.

Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.

С целью поддержки инициативы первого Президента, В.ЯНУКОВИЧ создал научно-экспертную группу по подготовке Конституционной Ассамблеи. Группа, в соответствии с указом, должна принять к сведению предложенную Л.КРАВЧУКОМ концепцию реформирования Конституции Украины.

В указе Институту государства и права имени В.М.Корецкого Национальной академии наук Украины предлагается способствовать деятельности научно-экспертной группы по подготовке Конституционной Ассамблеи, в том числе по аналитическому сопровождению, организации соответствующих публичных мероприятий для обсуждения подготовленных предложений и рекомендаций, привлечению к такому обсуждению максимально репрезентативной научной среды, широких кругов общественности.

Кабинет министров Украины по обращению Л.КРАВЧУКА должен обеспечить решение вопросов относительно создания надлежащих условий для деятельности научно-экспертной группы по подготовке Конституционной Ассамблеи, освещения ее работы.

В соответствии с указом, в состав научно-экспертной группы по подготовке Конституционной Ассамблеи вошли Л.КРАВЧУК, ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, академик НАН Украины, доктор философских наук, профессор Леонид ГУБЕРСКИЙ, академики, профессора, ученые из других университетов и научных институтов, народные депутаты разных созывов, судьи Верховного Суда Украины в отставке, юристы.