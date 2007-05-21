Партия регионов заявляет: шоу не состоится

Партия регионов опровергает заявление политической партии “Народный Союз Наша Украина” о подготовке силового захвата Печерского районного суда Киева.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Партии регионов, переданном УНИАН.

В документе напоминается, что сегодня руководитель аналитического департамента НСНУ Анатолий ЛУЦЕНКО заявил о подготовке в ближайшее время, вероятнее всего 22 мая, силового захвата Печерского райсуда.

Пресс-служба Партии регионов заявляет, что «обещанного «шоу» журналисты не увидят, поскольку «планы захвата» хоть Печерского, хоть любых других судов существуют только в воспаленном воображении оппонентов, «играющих в войнушку» с собственной тенью».

Как сообщал УНИАН, сегодня руководитель аналитического департамента НСНУ Анатолий ЛУЦЕНКО заявил, что на ближайшие дни, вероятнее всего - на вторник, 22 мая, запланирован силовой захват Печерского райсуда столицы.

«Поводом для этого станет решение Уманского горрайонного суда Черкасской области о признании незаконными соответствующих указов Президента, то есть о восстановлении КОЛЕСНИЧЕНКО в должности председателя Печерского районного суда Киева, - отметил А.ЛУЦЕНКО. - По имеющейся у нас информации, такое решение 22 мая готовы вынести три подконтрольные КОЛЕСНИЧЕНКО судьи Уманского суда (его кум да еще двое зависимых от КОЛЕСНИЧЕНКО судей, одному из которых он одно время как председатель Уманского горрайонного суда помог стать судьей). Скорее всего, это будут те же судьи, которые в апреле этого года уже приостанавливали действие указов Президента об освобождении КОЛЕСНИЧЕНКО от должности председателя Печерского райсуда”.

5 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отменил свой Указ от 15 июня 2005 года № 950, которым переводил судью В.КОЛЕСНИЧЕНКО на работу в Печерский районный суд г. Киева.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО в тот же день заявил, что будет оспаривать это решение в суде.

Кроме того, 5 апреля Секретариат Президента Украины заявил о захвате Печерского райсуда Киева представителями Партии регионов. В частности, руководитель пресс-службы Секретариата Олег КОШЕЛЕВ сообщил журналистам, что народный депутат от Партии регионов Сергей КИВАЛОВ забрал основную печать Печерского райсуда.

В тот же день и.о. председателя Печерского суда Инна ОТРОШ заявила, что бывший председатель суда В.КОЛЕСНИЧЕНКО ворвался в ее служебный кабинет, избил ее помощницу и забрал печать суда.

19 апреля С.КИВАЛОВ заявил, что Уманский горрайонный суд Черкасской области принял решение о восстановлении В.КОЛЕСНИЧЕНКО в должности председателя Печерского райсуда Киева.