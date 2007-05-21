Партия регионов вывела под палящее солнце 15 тысяч человек

На Майдане Незалежности в Киеве проходит митинг в поддержку коалиции.

Как сообщает пресс-служба Партии регионов, “под знаменами Партии регионов, а также Коммунистической и Социалистической партии, по предварительным оценкам, собралось около 15 тысяч человек”.

В сообщении говорится, что митинг будет проходить в течение дня. Планируется, что на нем выступят народные депутаты, входящие в Коалицию национального единства, а также - представители регионов, “которые приехали в Киев поддержать Верховную Раду в ее стремлении не допустить раскола страны и провести честные парламентские выборы”.

Также пресс-служба сообщает, что одновременно с митингом в центре города проходят пикеты возле Генеральной прокуратуры (500 человек) и Службы безопасности Украины (700 человек), участники которых заявляют о недопустимости втягивания силовых структур в политическое противостояние.