Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в ближайшее время намерен озвучить еще 14 реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая в Одессе на заседании Регионального комитета по экономическим реформам, он сказал: «2011 год - год реформ, которые уже начаты по семи направлениям, а в ближайшее время я озвучу еще 14 реформ, которые рассчитаны на период до 2014 года. Таким образом, мы реформируем в целом 21 направление жизнедеятельности государства. Четко хочу заявить, что эти реформы – не одноразовая акция и не игра в популизм. Это тот путь, с которого Украина уже не свернет – предыдущие 20 лет независимости страна жила в несистемном подходе управления во всех сферах деятельности».

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что серьезные, положительные результаты может принести системный подход к проведению реформ и добавил, что «мы намерены предложить Одессе - думаю, в ближайшее время это сделаем - несколько направлений пилотных проектов».

В частности, по его словам, в Одесском регионе будут направлены инвестиции в развитие портового хозяйства, туристического потенциала, строительство дорог и объектов инфраструктуры, сельского хозяйства, в сферу улучшения экологии - обеспечения населения качественной питьевой водой, уменьшения загрязнения морских акваторий.

Коснувшись, в частности, проблем реализации начатой административной реформы, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что инициирована она «сверху», и часть своей работы он уже выполнил. По словам Президента, наступило время админреформы в регионах: «Сейчас в Украине функционируют 11 тысяч предприятий, которые дублируют государственные функции и финансируются из госбюджета. Это недопустимо. Некоторые дублируют и функции местного самоуправления, поэтому сейчас уже сокращено около 5 тысяч таких предприятий».

«В некоторых городах за счет их сокращения стали снижать тарифы, - сказал В.ЯНУКОВИЧ. - Меня вначале это даже насторожило: может, это политические игры. Но потом разобрался: тарифы удалось немного снизить за счет сокращения штатов и слияния коммунальных предприятий, выполнявших одни и те же функции. Поэтому высвободились средства, которые стало возможным пустить на снижение тарифов за услуги ЖКХ».

Также В.ЯНУКОВИЧ отметил, что одним из самых действенных и оперативных методов помощи в развитии предприятий отечественного морехозяйственного комплекса станет принятие законопроекта о морских портах Украины. «Он уже давно находится в парламенте, надо как можно быстрее принимать. Это будет способствовать развитию портового хозяйства», - сказал глава государства.