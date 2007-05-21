Мороз убежден, что перезагрузка Рады коалиции не страшна

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ убежден, что в случае досрочных парламентских выборов состав коалиции существенно не изменится.

Об этом он заявил в воскресенье вечером в эфире телеканала "Интер".

На вопрос о достоверности создания коалиции с Партии регионов и "Нашей Украины", и возможно, Блока Юлии ТИМОШЕНКО, спикер ответил: «Разные форматы коалиции - это все предположения. Я убежден, что коалиция сохранится в этом же составе», - отметил А.МОРОЗ.

Он в который раз выразил уверенность, что «выборы в Верховную Раду будут очередными», то есть в конце марта 2011 года. Однако, по его мнению, в случае досрочных выборов преимущество коалиции «будет существенным».