Луценко: Ющенко должен взять ответственность на себя

Лидер Гражданского движения "Народная самооборона" Юрий ЛУЦЕНКО убежден, что Президенту нужно принять решение о досрочных парламентских выборах на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Народной самообороны”, такое мнение Ю.ЛУЦЕНКО выразил во время пребывания в Сумской области в рамках акции «Народное наступление».

«Президенту нужно на заседании СНБО просто взять всю ответственность на себя. И просто сказать, например, 30 июля вы идете и избираете власть», - уверен лидер “Народной самообороны”.

«Если мы решили идти на выборы, то нужно на них идти. Я уверен, что должна найтись власть в Украине. Это должна быть не улица. Улица лишь стимулирует главу государства. Глава государства услышал это и, наконец, вышел из переговорных процессов и сказал: нет переговорам», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО. Он призвал: «Хватит разжигать кризис в государстве. Хватит болтовни, торгов, спекуляций и силовых вариантов в Украине».