Мороз ответил тем, кто посыпает голову пеплом

Разговоры о кризисе в Украине «это все выдумки».

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение в интервью журналистам высказал председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ.

Он отметил, что «в Украине нет никаких кризисов, в первую очередь, политических, властных, экономической». «Это все выдумки», - сказал А.МОРОЗ.

По его словам, парламент работает эффективно, работает правительство, созданное им, и действует институт Президента. «Почему мы все время посыпаем голову пеплом и говорим, что кризисы», - сказал А.МОРОЗ. Он предположил, что, по-видимому, «кому-то нравится, чтобы были кризисы».

Председатель Верховной Рады Украины отметил, что в Украине темпы социально-экономического развития «выше, чем за все предыдущие годы». «В чем беда? Дело все в том, что кое-кто хотел бы переделить власть, отобрать ее не на основе выборов, а так, как им кажется», - сказал А.МОРОЗ. По его словам, «этого не будет».

Он отметил, что «все будет делаться по закону, все будет делаться на основе Конституции, и чем точнее мы будем придерживаться Конституции, тем больше будет порядка в государстве и меньше будет разговоров о кризисе».