Ющенко: до выборов уже недолго осталось

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заверил, что уже в ближайшее время длительный политический кризис будет преодолен – в первую очередь, через досрочные выборы в Верховную Раду Украины, «которые, безусловно, неминуемо состоятся». Об этом Глава государства заявил во время выступления на торжествах по случаю 75-й годовщины образования Киевской области, состоявшихся в субботу, 19 мая, во Дворце «Украина».

«Я твердо придерживаюсь этой позиции и рассматриваю волеизъявление наших граждан как ключ к новой национальной перспективе – без политического шарлатанства и подкупа, вместо этого с общей волей всех ответственных политиков вместе творить современную и процветающую Украину», – цитирует Президента его пресс-служба.

Приветствуя Киевщину с 75-летием, В.ЮЩЕНКО отметил, что этот регион имеет глубокую и славную историю. «Это – наша метрополия, собственно говоря, это - сердце Украины. Символично, что именно слово «Украина» впервые произносится в Переяславе еще в 1187 году», - подчеркнул Президент.

«Киевский край видел наши самые большие победы и самые тяжелые испытания. Киевщина с могучей силой хранит свое исключительное значение духовного, цивилизационного, связующего стержня всей Украины», – сказал Глава Украинского государства, приветствуя собравшихся с годовщиной образования Киевщины.

По убеждению Президента, Киевский регион «по праву считается одним из самых успешных в стране». Он в частности отметил, что область демонстрирует стабильные темпы экономического развития как в промышленности, так и сельском хозяйстве. Глава государства отметил, что в первом квартале 2007 года промышленное производство Киевщины сравнительно с прошлым годом выросло на 12,5%.

Президент также напомнил, что Киевская область входит в пятерку лидеров Украины по объемам привлеченных прямых иностранных инвестиций. За январь–март их объемы составляли 920 млн. долларов США, а на протяжении 2006 года прирост составил почти 37%.

«Я ценю то, что в области заботятся не только об экономических показателях, но и о развитии социальной сферы, о благополучии конкретного человека», – также отметил В.ЮЩЕНКО, заметив, что размеры зарплат в регионе превышают средние по Украине.

Президент отметил, что последовательно поддерживает все инициативы области по улучшению предпринимательского климата, совершенствования жилищно-коммунальной сферы, повышения благосостояния людей. В этом контексте он уделил внимание разработанному местной властью плану мероприятий по коренному реформированию ЖКХ, который предусматривает реформу управления отрасли, модернизацию жилищного хозяйства, ликвидацию монополии ЖЭКов, широкое внедрение мероприятий по энергосбережению.

Среди задач, стоящих в настоящее время перед властью Киевской области, В.ЮЩЕНКО назвал сохранение высоких темпов роста экономики, достижение достойных социальных стандартов, создание благоприятного климата для малого и среднего предпринимательства, надежное обеспечение прав инвесторов.

По мнению Главы государства, представители столичного региона должны подавать всей Украине пример умелого и ловкого ведения хозяйства – в первую очередь благодаря активной и системной работе.

«На Киевщине сосредоточен лучший национальный опыт и потенциал – следовательно это усиливает ответственность региона быть лидером и проводником динамических реформ, приносить стране и гражданам конкретную отдачу и пользу», -, убежден Президент.

Как сознался В.ЮЩЕНКО, для него не существует разницы между украинскими регионами. «Моя важнейшая задача – приложить все усилия, чтобы наша земля, каждая территория жила в благоприятных политических условиях, имела стимул для экономического роста, развития своей неповторимой самобытности», – отметил Президент.

Во время торжеств В.ЮЩЕНКО вручил государственные награды по случаю 75-летия образования Киевской области. Соответствующий Указ зачитал первый заместитель Главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК.