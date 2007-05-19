Тарасюк: Рудьковский работает на ”третье” государство

Один из лидеров блока «Движение - Украинская правица», председатель Народного движения Украины Борис ТАРАСЮК настаивает, что министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ занимается антигосударственной деятельностью.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НДУ, об этом он сказал на телеканале «Тиса» в ходе визита на Закарпатье.

«К сожалению, бесспорные факты, которые я привел относительно деятельности Н.РУДЬКОВСКИЙ, не нашли никакого решения ни у премьер-министра, ни у органов внутренних дел, ни в Генеральной прокуратуре», - сказал Б.ТАРАСЮК.

По его убеждению, «если бы Н.РУДЬКОВСКИЙ имел возражение на те факты, которые я приводил, он обязательно подал бы в суд”. Сейчас он этого не сделал, потому что понимает, что у него нет отрицательных фактов, отметил Б.ТАРАСЮК.

В целом, по его словам, он утверждал и будет утверждать, что далеко не один член правительства занимается антигосударственной деятельностью.

При этом Б.ТАРАСЮК отметил, что ему “пришлось быть в этом правительстве, о чем я очень жалею, но это было по поручению Президента».

Как сообщал УНИАН, в феврале Б.ТАРАСЮК заявлял, что Н. РУДЬКОВСКИЙ подрывает национальные интересы Украины, работая в угоду “третьему” государству.

Б.ТАРАСЮК заявил, что о такой деятельности свидетельствуют тайные переговоры Н.РУДЬКОВСКОГО с руководителями российского внешнеполитического ведомства в сентябре прошлого года.

Также, по словам экс-министра, внезапный ремонт железнодорожного моста, через который было заблокировано движение поездов между Молдовой и Украиной, повлек напряжение в украинско-молдавских отношениях. Кроме того, Министерство транспорта запретило самолетам молдавской авиакомпании использовать воздушное пространство Украины.

Вместе с тем в Минтранссвязи назвали эти заявления Б.ТАРАСЮКА о работе Н.РУДЬКОВСКОГО “не только абсолютно безосновательными, но и клеветническими”.