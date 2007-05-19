Депутат Киевского городского совета Виталий КЛИЧКО намерен добиваться своей цели - стать мэром Киева.

«У меня есть собственные цели, к которым я иду. Несмотря ни на что… Я хочу остаться в украинской политике и стать мэром Киева», - заявил он в интервью «Зеркалу недели», опубликованному сегодня.

При этом В.КЛИЧКО подчеркнул, что мандат депутата Верховной Рады Украины его не интересует, в связи с чем он не намерен «украшать» собой предвыборный список той или иной политической силы.

«Поймите, для меня важна цель. Если стать депутатом, то зачем? Для того, чтобы иметь возможность влиять на происходящее. К сожалению, сегодня у меня такой возможности нет. Быть простым «кнопкодавом» - увольте», - пояснил он.

«Сейчас мой приоритет - Киев, - вновь подтвердил В.КЛИЧКО. - Что же касается моей цели стать мэром, то она остается в силе».

На вопрос, есть ли у него команда, с которой можно эффективно управлять столицей, он ответил утвердительно: «Есть. В первую очередь это члены моей фракции. Плюс профессионалы в хозяйственной сфере».

Инициативу разделения полномочий мэра и главы администрации столицы В.КЛИЧКО считает антиконституционной: «На этот счет есть решение Конституционного Суда. КУЧМА пробовал однажды пойти этим путем. Так что это нереальный и незаконный ход».

Он отверг мнение, что такое разделение предотвратит узурпацию власти в столице одним человеком и предоставит возможность Киевраде влиять на ситуацию в городе.

«Это, скорее, ситуативные аргументы политиков, которые ради собственной сиюминутной выгоды готовы положить на алтарь столицу. Вы хотите еще один «конституционный кризис» в Киеве? С переделом полномочий и вечной войной за свой кусок? Я думаю для того, чтобы повлиять на очень многие процессы, происходящие в столице, достаточно одной политической воли Президента. Без вероломного нападения на закон о столице», - отметил он.

В.КЛИЧКО допускает, что досрочных выборов в столице не будет, но в любом случае готовится к участию в выборах мэра.

Заручиться поддержкой какой-либо из политических сил на выборах он пока не решился: «На мой взгляд, вообще не известно, что лучше: уже сегодня быть представителем какой-то крупной партии или, выдерживая нейтралитет, заручиться ее поддержкой непосредственно перед самыми выборами. Это - политика. И здесь все возможно».