Народный депутат, член рабочей группы Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ констатирует, что уже фактически согласованы законопроекты, которые должна принять Верховная Рада для проведения досрочных парламентских выборов.

“Осталось лишь обсудить небольшое число позиций, требующих решения на высшем государственном уровне”, - прибавил он, сообщает пресс-служба “Нашей Украины”.

По словам Ю.Ключковского, сегодня рабочая группа по подготовке досрочных парламентских выборов рассмотрела лишь некоторые аспекты закона о статусе народного депутата, внесение изменений в регламент Верховной Рады и обсудила общие вопросы на следующее заседание рабочей группы.

В то же время Ю.Ключковский отметил, что некоторые участники переговоров хотят растворить деятельность рабочей группы в политических лозунгах и демагогии. “За время заседания рабочей группы “регионалы” находят с нами согласованные позиции, но деструктивные предложения КПУ и СПУ мешают двигаться вперед, поскольку коммунисты и социалисты выдвигают неприемлемые условия. В результате Партия регионов оказывается между двумя выборами и не может решить, вопреки ли позиции КПУ и СПУ пойти на реалистичные согласования с оппозицией, или настивать на поддержке деструктивных предложений, срывающих договоренности между Президентом и премьером”, - отметил он.