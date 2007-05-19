Досрочные выборы возможны только с согласия Януковича

Координатор парламентской коалиции, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА заявляет, что досрочные парламентские выборы могут состояться только на основе политического консенсуса Президента Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня после заседания рабочей группы по подготовке документов, необходимых для проведения выборов.

«Мы понимаем, что выход из политического кризиса на досрочные выборы возможен только при условии политического консенсуса между Президентом страны и премьер-министром», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

Она отметила, что диалог между В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧЕМ постоянно продолжается, но рабочая группа должна наработать документы, которые политически и законодательно подкрепят соответствующий консенсус. По ее словам, наработано подавляющее большинство документов для рассмотрения их в пленарном порядке, несмотря на незначительное количество принципиальных и важных разногласий.

Р.БОГАТЫРеВА также отметила, что в рабочей группе продолжается дискуссия, как голосовать законопроекты - в пакете или отдельно за каждый законопроект. При этом она подчеркнула, что во время заседания рабочей группы переговорщики получили опыт принятия подавляющего количества решений консенсусом.

Она считает, что на протяжении нескольких дней можно окончательно согласовать все вопросы проведения досрочных выборов. Это возможно при согласовании трех основных принципов: проведения выборов в соответствии с законом, обеспечения прозрачности и демократичности избирательного процесса и, самое главное, нахождения политического консенсуса.

Кроме того, Р.БОГАТЫРЕВА отметила, что важно решение Конституционного Суда о выборах. «Я понимаю, что решение КС решающе важно, но уже сегодня столько оппонентов к этому неизвестному решению, что вряд ли это решение будет носить обязующий характер для наших оппонентов», - добавила она.