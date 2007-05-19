Турчинов: Президенту пора принимать волевое решение

Заместитель лидера БЮТ Александр ТУРЧИНОВ уверен, что Коммунистическая и Социалистическая партии Украины затягивают переговорный процесс относительно выборов из-за попытки договориться о количестве мест в блоке Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам перед началом рабочей группы по подготовке документов, необходимых для проведения досрочных парламентских выборов.

«Я считаю, что проблема этих переговоров не столько в вопросах, которые там поднимаются, а в проблеме, сколько мест дадут в блоке КПУ и СПУ», - сказал А.ТУРЧИНОВ, добавив, что именно из-за этого затягивается работа переговорщиков.

По его мнению, представители КПУ и СПУ хотели бы получить столько мест, сколько они имели в парламенте пятого созыва, а если места будут распределяться в соответствии с рейтингом, то они получат в 2-3 раза меньше.

А.ТУРЧИНОВ в который раз подчеркнул, что все необходимые документы были наработаны неделю назад, и сейчас члены рабочей группы «ходят кругами».

«Все, что необходимо для принятия решения, у рабочей группы есть. Все другие вопросы не могут быть решены, поскольку нет мотивации в КПУ и СПУ», - сказал А.ТУРЧИНОВ. Он уверен, что Президент должен принять решение о проведении выборов в соответствии со своим указом, но медлит, поскольку хочет, чтобы досрочные выборы прошли демократически, прозрачно и при участии всех политических сил, ведь в противном случае выборы нужно проводить «в жестких условиях».

По его словам, именно из-за этого было перенесено заседание Совета национальной безопасности и обороны, запланированное на 18 мая.

«Нужно принимать (Президенту – УНИАН) решение волевое», - сказал А.ТУРЧИНОВ, добавив, что заседание рабочей группы - это потеря времени, поскольку выборы - это не обязанность, а право каждой политической силы.