21 мая должна состояться встреча Ющенко, Януковича и Мороза

До обеда 21 мая пакет законопроектов, необходимых для проведения досрочных парламентских выборов, будет подготовлен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель главы Секретариата Президента Иван ВАСЮНИК сегодня перед началом заседания рабочей группы по подготовке документов, необходимых для обеспечения проведения выборов.

«Все законопроекты и составляющие пакета, которые позволяют проведение досрочных выборов, подготовлены», - сказал И.ВАСЮНИК и добавил, что сейчас идет речь о совершенствовании этих документов.

В то же время он подчеркнул, что те политики, которые настаивают на продолжении совершенствования необходимых документов, лукавят, поскольку они ради совершенства “хотят принесли в жертву выход общества и политикума из кризиса”. Как отметил И.ВАСЮНИК, совершенствовать можно бесконечно.

«Ответственно утверждаем, что на понедельник (21 мая - УНИАН) к обеду все составляющие пакета будут готовы для их парафирования руководителями фракций, политиками и для внесения в Верховную Раду», - заверил И.ВАСЮНИК.

Он прогнозирует, что решение о заседании Верховной Рады для голосования этих документов будет приниматься 21 мая, также в этот же день будет приниматься вопрос относительно синхронизации действий главы государства и парламента.

И.ВАСЮНИК также считает, что 21 мая должна состояться встреча Президента Виктора ЮЩЕНКО, премьера Виктора ЯНУКОВИЧА и председателя ВР Александра МОРОЗА относительно окончательного согласования всех вопросов проведения выборов.

И.ВАСЮНИК подчеркнул, что для того, чтобы проголосовать необходимый пакет документов, нужны 226 голосов, а за столом переговоров такое количество есть.