Тимошенко - премьер, Безсмертный - спикер, у Луценко - МВД, Минюст и прокуратура

Лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО надеется, что после выборов выдвиженцы «Самообороны» получат шанс возглавить Министерство внутренних дел, Министерство юстиции и Генеральную прокуратуру.

Об этом Ю.ЛУЦЕНКО сказал в интервью «Зеркалу недели», опубликованном сегодня.

«Мы будем просить коллег по объединению демсил предоставить нам возможность сформировать во власти блок справедливости. Мы надеемся, что выдвиженцы «Самообороны» получат шанс возглавить МВД, Минюст и Генпрокуратуру и реализовать нашу программу», - сказал, в частности, он.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, «мой недолгий, но весьма полезный опыт работы в Министерстве внутренних дел убедил меня в том, что невозможно пытаться восстановить справедливость, уважение к закону и верховенство права путем назначения отдельных героев на отдельные должности».

Он отметил, что в «Народной самообороне» считают своим долгом доведение до логического конца 18 тыс. уголовных дел против чиновников всех рангов и мастей, «которые благополучно «похоронили» ПИСКУН и МЕДВЕДЬКО».

Для этого «у нас есть команда, в этой команде есть специалисты, у специалистов есть опыт, желание и четкий план действий», добавил Ю.ЛУЦЕНКО.

Лидер «Народной самообороны» также пообещал, что будет поддерживать кандидатуру лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на пост премьер-министра, если национал-демократические силы смогут получить большинство в новом парламенте и коалиция примет решение, что премьером должна стать Ю.ТИМОШЕНКО.

«Безусловно. Мой физический и политический возраст позволяет мне пропустить распределение ключевых политических постов после следующих парламентских и президентских выборов. Я готов подставить свое плечо тем, кто ближе к этим целям», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он подчеркнул, что «главное - вместе остановить превращение страны в раздираемую конфликтами колонию». «Во имя этого мы готовы спокойно воспринять как премьера ТИМОШЕНКО, так и спикера БЕЗСМЕРТНОГО, либо любого другого политика, на котором остановит свой выбор «Наша Украина», добавил Ю.ЛУЦЕНКО.