Прокурор заявил о раскрытии взрывов в Макеевке
14:36, 15 февраля 2011Политика
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Подозреваемые признали причастность
Прокурор Донецкой области подтверждает задержание лиц, причастных ко взрывам в Макеевке 20 января 2011 года.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Прокурор области Владимир ГАЛЬЦОВ заявил, что лица, причастные к совершению взрывов, установлены.
«На допросах подозреваемые признали свою причастность ко взрывам около здания «Макеевугля» и магазина «Голден плаза». Преступление раскрыто», - сказал прокурор.
В прокуратуре напомнили, что по факту взрывов в Макеевке было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 258 Уголовного кодекса Украины – «Террористический акт».
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