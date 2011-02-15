Прокурор заявил о раскрытии взрывов в Макеевке

Прокурор Донецкой области подтверждает задержание лиц, причастных ко взрывам в Макеевке 20 января 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Прокурор области Владимир ГАЛЬЦОВ заявил, что лица, причастные к совершению взрывов, установлены.

«На допросах подозреваемые признали свою причастность ко взрывам около здания «Макеевугля» и магазина «Голден плаза». Преступление раскрыто», - сказал прокурор.

В прокуратуре напомнили, что по факту взрывов в Макеевке было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 258 Уголовного кодекса Украины – «Террористический акт».