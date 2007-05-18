В заседании ЦИК объявлен перерыв до понедельника, 21 мая, чтобы подготовить новый проект постановления во исполнении решения Печерского районного суда г. Киева от 11 мая 2007 года по иску БЮТ о бездеятельности ЦИК по созданию окружных избирательных комиссий.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня в ходе хаседания ЦИК после того, как члены ЦИК не поддержали ни один из двух предложенных вариантов проекта постановления.

В частности, председатель ЦИК Ярослав ДАВЫДОВИЧ на заседании предложил проект постановления, в соответствии с которым, окружкомы создаются по представлению председателя ЦИК на основании предложений двух парламентских («Наша Украина» и БЮТ) и ряда внепарламентских партий (в частности, Народная партия, УНП, Всеукраинское объединение «Свобода», партия «Вперед, Украина!» и др.). Однако при голосовании этот проект постановления не был поддержан: из 13 членов ЦИК 5 проголосовали «за», двое – воздержались, шестеро - проголосовали против.

Второй проект предполагал признать невозможным формирование окружных избирательных комиссий территориальных избирательных округов. Этот проект поддержали 7 членов ЦИК, присутствующих на заседании, трое были против, еще трое – воздержались.

«Юристы будут работать в субботу и в воскресенье, чтобы подготовить третий вариант проекта постановления. Мы сделаем все, чтобы из этой непростой ситуации выйти на правовое решение», - сказал председатель ЦИК Ярослав ДАВЫДОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, постановлением Печерского районного суда Киева от 11 мая 2007 года удовлетворен иск избирательного блока политических партий БЮТ к ЦИК. Указанным постановлением, принятым коллегией судей, признана противоправной бездеятельность ЦИК относительно несоздания в определенный законодательством о выборах срок окружных избирательных комиссий по подготовке и проведению внеочередных выборов.

При этом Центральную избирательную комиссию суд обязал в трехдневный срок с момента вступления в силу постановления по данному делу создать окружные избирательные комиссии, которые будут осуществлять подготовку и проведение внеочередных выборов.