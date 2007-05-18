”Мы смотрим на КС, как на феникса”

Политологи считают, что назначение Валерия ПШЕНИЧНОГО председателем Конституционного суда Украины усилит правовой хаос в государстве.

Об этом говорится в сообщении по результатам эксперт-опроса Центра исследований политических ценностей, переданном УНИАН.

В частности, руководитель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ считает, что после назначения В.ПШЕНИЧНОГО председателем Конституционного Суда усиливается не коалиция, а обостряется политический кризис.

По его словам, “с формальной точки зрения, растут шансы признания Конституционным судом неконституционности указов Президента о роспуске парламента”. Но, считает эксперт, такое решение никоим образом не резрешит ситуацию, поскольку политические оппоненты коалиции много сделали для дискредитации Конституционного суда. По его убеждению, решение КС под руководством В.ПШЕНИЧНОГО не будет признаваться ни Президентом, ни большинством помаранчевого электората.

«Рокировка членов Конституционного суда еще раз подтверждает, что внутри коалиции идет внутреннее состязание между условными «партиями мира» и «партиями войны». «Партия мира» готова к согласованию компромиссной даты выборов. «Партия войны» пытается вообще похоронить идею перевыборов. Избрание В.ПШЕНИЧНОГО председателем Конституционного Суда – это не победа коалиции, а победа «партии войны» внутри коалиции», - убежден эксперт.

В свою очередь, директор Киевского института проблем управления имени Горшенина Кость БОНДАРЕНКО считает, что в ситуации, когда В.ПШЕНИЧНЫЙ будет исполнять обязанности председателя КС, можно было бы прогнозировать, что указы Президента Конституционный Суд признает недействительными. Но, добавляет эксперт, поскольку В.ПШЕНИЧНЫЙ уволен указом Президента, и Секретариат Президента отказывается признавать полномочия В.ПШЕНИЧНОГО, возвращенные ему судом, то президентская сторона будет иметь дополнительные аргументы для того, чтобы не признавать решения Конституционного суда.

Руководитель научных программ Института открытой политики Максим СТРИХА также считает, что назначение В.ПШЕНИЧНОГО ослабит общую позицию права в стране.

“В государстве состоялось стремительное разрушение судебной системы. Председателей одних судов увольняет Президент, председателей других судов увольняет распущенный парламент. После отставки И.ДОМБРОВСКОГО одна из сторон будет апеллировать о неконституционности Конституционного суда, а это означает, что государство только глубже погружается в болото правового хаоса”, - убежден М.СТРИХА.

В свою очередь, директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что увольнение И.ДОМБРОВСКОГО значительно не усилит позицию коалиции, но отсутствие председателя уменьшает в части общества доверие к КС, которое и без того не очень большое. В то же время, М.ПОГРЕБИНСКИЙ убежден, что сейчас КС может принять решение, которое отвечает закону и Конституции.

Кроме того, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО отмечает, что сейчас реализуется план использования Конституционного суда как инструмента войны против Президента.

“Тот факт, как это произошло, и тот факт, что фигуру нейтральную, компромиссную – И.ДОМБРОВСКОГО, - сменили людьми, которые не признаются В.ЮЩЕНКО и которые будут вести борьбу против Президента, означает, что Конституционный Суд принесен в жертву нынешнему политическому конфликту”, - считает политолог. И таким образом, убежден он, усилиями обеих сторон конституционное правосудие в Украине разрушено.

“Какими бы ни были решения Конституционного Суда, а, скорее всего, будут попытки признать указы Президента неконституционными, эти решения президентской стороной и значительной частью общества признаваться не будут”, - добавляет эксперт.

В свою очередь, эксперт Центра расширения возможностей Виктор НЕБОЖЕНКО убежден, что коалиция очень много получила после ухода И.ДОМБРОВСКОГО.

“Мы смотрим на КС, как на какого-то феникса, который неожиданно ожил и теперь начинает проявлять бурную активность. Как правило, такое бывает в предсмертном состоянии, перед разгоном или ликвидацией. Видимо, Конституционный Суд сформировался таким образом, что считает, что ему нечего терять, следовательно он сделает все, чтобы наказать Президента”, - отмечает эксперт.