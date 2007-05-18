На Ровенщине открыт пантеон погибших в боях с НКВД бойцов УПА

Первая очередь Пантеона погибших воинов Украинской повстанческой армии открыта в лесном массиве (урочище Гурбы) в Здолбуновском районе Ровенской области.

Как передает корреспондент УНИАН, в Пантеоне перезахоронены останки 27 воинов УПА, найденные в этих местах. В церемонии перезахоронения и открытия пантеона приняли участие председатель облгосадминистрации Виктор МАТЧУК, первый заместитель председателя облсовета Валентин КОРОЛЮК, другие представители местной власти, участники всеукраинской ассамблеи лауреатов Национальной премии имени Тараса Шевченко, политики, представители общественности, молодежных организаций и ветераны УПА из Ровенской и соседних областей. Панихиду провел митрополит Ровенский и Острожский Украинской православной церкви Киевского патриархата ЕВСЕВИЙ.

Как сообщил журналистам участник поисковых работ археолог Ярослав ОНИЩУК, остатки одежды, обувь и личные вещи помогли идентифицировать останки воинов УПА и даже установить личность одного из них. Поисковые работы в этом месте будут продолжены, а полностью мемориал будет построен до конца этого года.

Историки и исследователи утверждают, что именно в районе урочища Гурбы в апреле 1944 года произошел крупнейший бой УПА с войсками НКВД. Тогда пять тысяч повстанцев, большинство из которых составляли необстрелянные и слобавооруженные новобранцы из окружающих сел, оказались окруженными почти 30 тысячами бойцов НКВД, которых поддерживали танки, пушки и артиллерия. Несмотря на большие потери, в результате многодневных кровопролитных боев, значительной части повстанцев все же удалось прорвать кольцо окружения.

Как уже сообщалось, историей Гурбенского боя заинтересовались голливудские режиссеры, которые планируют снять фильм о борьбе УПА. Они работают над сценарием будущего фильма, который пишут по одной из документальных книг об этих событиях.