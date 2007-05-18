ЦИК зарегистрировала депутата от Партии регионов
19:40, 18 мая 2007Политика
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатом от Партии регионов Александра КАСЯНЮКА вместо погибшего в автокатастрофе депутата Анатолия Антемюка.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании ЦИК.
Заседание комиссии началось с опозданием на 1 час 15 минут в составе 13 членов ЦИК. «То есть, кворум есть, и заседание ЦИК объявляю открытым», - сказал председатель ЦИК Ярослав ДАВЫДОВИЧ.
Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины А.Антемюк погиб ночью 9 мая в Киеве в результате дорожно-транспортного происшествия.
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