Много слов, и никакого результата - завтра продолжим

Народный депутат 5-го созыва, член рабочей группы по подготовке проведения досрочных выборов в Верховную Раду Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ не может спрогнозировать, когда группа завершит свою работу. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, сегодня на заседании рабочей группы продолжались «не очень удачные дискуссии вокруг некоторых положений закона о статусе народного депутата и регламента», в частности, в части императивного мандата.

Кроме того, по словам Ю.КЛЮЧКОВСКОГО, обсуждался перечень постановлений ВР, действие которых необходимо прекратить или которые, напротив, необходимо подтвердить повторным голосованием после того, как оппозиция вернется в зал.

«В заседании было много слов с множеством эмоциональных вставок со стороны коммунистов, в итоге - не очень результативная работа. Завтра продолжим», - сказал Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.

Отвечая на вопрос есть ли свет в конце тоннеля, Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ сказал: «едва-едва».