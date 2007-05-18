Наливайченко обещали сделать послом в Швейцарии, если он посадит Станик?

Судья Конституционного суда Сюзанна Станик – одна из троих судей КС, в отношении которых до сих пор не совсем понятно, считаются ли они уволенными указом Президента (за нарушение присяги – как утверждается в текстах указов), или же восстановленными решениями судов, в интервью “Сегодня” заявила, что лично знает пятерых сотрудников СБУ, которым поручили “под нее” копать”. Также Станик утверждает, что исполняющему обязанности главы спецслужбы Валентину Наливайченко обещали должность посла Украины в Швейцарии. В случае, если ему удастся посадить Станик.

«Наливайченко для того, чтобы сорвать рассмотрение дела (о первом указе президента о роспуске Верховной Рады), заявил, что какая-то нефтегазовая компания что-то мне передала? Я обратилась к Наливайченко, чтобы он мне дал название этой компании, - заявила Сюзанна Станик. - СБУ хотела спровоцировать против меня уголовное дело (Спецслужба подала соответствующее заявление в Генпрокуратуру, но та отказала в возбуждении дела, приобщив материалы к расследованию давления на КС). Я с удовольствием пойду в СБУ, я знаю конкретно пять человек, которым было поручено копать под меня и докопать до кости моей. Но неужели СБУ, Наливайченко, не понимают, что если бы я что-то делала не так, я бы себе не позволила вообще работать в КС?. А ему (Наливайченко) пообещали, что за то, что он меня посадит, он будет послом в Швейцарии. И это реально. Так вот, я хочу знать, послали на него на агреман или нет».