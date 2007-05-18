Члены рабочей группы не договорились о дате выборов

17:12, 18 мая 2007
Политика
1137 0

Об этом сообщила Тимошенко

Юлия ТимошенкоЛидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что члены рабочей группы не достигли никаких договоренностей по дате досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила журналистам в Секретариате Президента, где проходит заседание рабочей группы по подготовке выборов.

«Никаких договоренностей о конкретной дате выборов рабочая группа не достигла», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter