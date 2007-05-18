Члены рабочей группы не договорились о дате выборов
17:12, 18 мая 2007Политика
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Об этом сообщила Тимошенко
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что члены рабочей группы не достигли никаких договоренностей по дате досрочных парламентских выборов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила журналистам в Секретариате Президента, где проходит заседание рабочей группы по подготовке выборов.
«Никаких договоренностей о конкретной дате выборов рабочая группа не достигла», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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