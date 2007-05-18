Зварич хочет ”обнулить” КС и начать сначала

Представитель Президента Украины в Верховной Раде Роман ЗВАРИЧ считает, что необходимо провести съезд судей для формирования нового состава Конституционного Суда.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Нашей Украины".

“Проведение съезда судей – это попытка деполитизировать ситуацию в судебной ветви власти, в частности, исходя из ситуации, которая сегодня сложилась в Конституционном Суде”, - сказал Р.ЗВАРИЧ.

“Я считаю, что нынешний состав КС настолько дискредитировал себя, что невозможно говорить о каких-либо попытках спасти его честное имя. Лучше всего было бы начать с нуля и сформировать такой судейский корпус, который бы мог выносить объективные и политически незаангажированные решения”, - сказал он.