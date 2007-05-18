Ющенко пожаловался Солане, что Янукович может нарушить договоренности

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Генеральный секретарь Совета ЕС – Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьер СОЛАНА считают, что в Украине для обеспечения экономического развития необходимо как можно быстрее провести досрочные парламентские выборы.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом шла речь во время телефонного разговора В.ЮЩЕНКО с Х.СОЛАНОЙ, в ходе которого они обсудили политическую ситуацию в Украине.

Президент проинформировал своего собеседника о состоянии переговорного процесса с премьер-министром относительно выхода из парламентского кризиса. Он выразил обеспокоенность попытками подвергнуть ревизии политические договоренности от 4 мая относительно скорейшего проведения досрочных выборов в Верховную Раду.

В.ЮЩЕНКО и Х.СОЛАНА согласились, что Украина способна продемонстрировать демократическую зрелость и собственными силами найти выход из парламентско-политического кризиса. Они также сошлись на том, что для обеспечения стабильного экономического развития Украины необходимо как можно быстрее провести досрочные выборы в парламент.