Политологи предлагают Ющенко и Януковичу свою дату выборов

Политологи считают, что наиболее приемлемое время для проведения досрочных парламентских выборов – середина сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Киеве директор Центра социальных исследований “София” политолог Андрей ЕРМОЛАЕВ отметил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет настаивать на проведении выборов в июле, в то время как для коалиции наиболее приемлемым остается октябрь. «Сентябрь – это тот компромисс, на который можно пойти», - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.

По его мнению, выборы в Верховную Раду команда Президента будет использовать для усиления своих полномочий и продвижения соответствующих изменений в Конституцию. Также во время проведения выборов Секретариат Президента постарается вернуть главе государства лицо реформатора, сказал политолог.

Он считает, что на досрочных выборах Партия регионов не проиграет, однако для ее лидера Виктора ЯНУКОВИЧА возникнут сложности с возвращением на должность премьера и замедлится рост его рейтинга относительно президентских выборов в 2009 году.

В свою очередь, руководитель Центра прикладных политических исследований Владимир ФЕСЕНКО считает, что если будет избрана компромиссная дата выборов, то выборы пройдут 9 или 16 сентября, а в случае избрания командой Президента конфликтного сценария выборы пройдут через 60 дней после подписания третьего указа – вероятно, 15 или 22 июля.

Политолог скептически относится к возможности создания коалиции «Нашей Украины» и Партии регионов в новом парламенте, поскольку умеренные части этих политических сил на сегодняшний день проигрывают сторонникам радикальных действий.

Глава Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ отметил, что сегодня главное - точно определить дату выборов. По его мнению, Президент ни в коем случае не откажется от их проведения, поскольку это приведет к окончательной утрате электоральных симпатий и потере уважения со стороны политических оппонентов.

По его словам, для Партии регионов выгодны выборы осенью, так как, согласно социологическим исследованиям, рейтинг начинает расти через два месяца после увеличения социальных выплат, а правительство планирует осуществить социальные выплат в три этапа.

В свою очередь директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ уверен, что выборы состоятся не позже 9 сентября. По его мнению, это наиболее компромиссная дата, так как выборы поздней осенью команду Президента не устроят – ведь это угрожает потерей рейтинга.

Кроме того В.КАРАСЕВ считает, что Партии регионов выгодно согласится на дату не позже 15 июля, потому что если Президент пойдет по силовому сценарию, Партия регионов может из-за неучастия в выборах не попасть в парламент. По его словам, в данной ситуации В.ЯНУКОВИЧ попал в ловушку – если он будет протестовать против позиции В.ЮЩЕНКО, он уже не сможет стать лидером коалиции, так как формально эту должность занял Александр МОРОЗ, а давать карт-бланш команде Президента ему невыгодно.

В.КАРАСЕВ предполагает, что в новом парламенте левые политические силы окажутся в оппозиции, а коалиция будет создана на основе «Нашей Украины» и Партии регионов. По его мнению, построение коалиции по географическому признаку неэффективно, и политики будут стремиться избежать этого.